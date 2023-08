F1, Red Bull: "Verstappen come Schumacher, decide lui il compagno". Perez via, obiettivo Norris

In vista del Gp d'Italia, ferve il mercato piloti in Formula 1 specie in casa Red Bull con la posizione di Sergio Perez sempre più in bilico e la candidatura di Lando Norris al fianco di Max Verstappen. Garantisce Schumacher...

30-08-2023 10:10

Sono giorni caldi, come sempre in avvicinamento al Gran Premio d’Italia. Monza da sempre è stata un crocevia importante per il mercato piloti. Tanti anni fa, 1989, la Ferrari annunciò il colpo Alain Prost dalla McLaren, nel 2018 la promozione di un giovane Charles Leclerc e chissà che nelle prossime ore non arrivi il rinnovo con Maranello del monegasco.

Ma Ferrari non è l’unica scuderia ad animare il mercato piloti. Continuano ad accavallarsi le voci sul futuro di Sergio Perez in seno alla Red Bull. Che sarebbe sempre più in bilico. Addirittura già deciso per chi come Ralf Schumacher non usa mezzi termini. Per l’ex pilota il destino del messicano è segnato. Max Verstappen avrà un nuovo compagno, nel 2024 o 2025 che sia. A sceglierlo secondo il tedesco sarà anche lui. Proprio come faceva il fratello Michael Schumacher alla Ferrari dei temi d’oro. E la scelta sarebbe caduta per volere dell’olandese su Lando Norris.

F1, Perez in crisi: il confronto con Max è schiacciante

I giorni gloriosi della vittoria di Baku sembrano essere lontani anni luce per Sergio Perez. Allora, inizio di stagione, il messicano proclamava addirittura di poter lottare per il titolo con Verstappen preannunciando una rivalità alla Senna-Prost degli anni d’oro in McLaren. Poi Checo si è svegliato dal sogno e si è ritrovato nell’incubo. Una serie di prestazioni quasi penose, 5 eliminazioni cocenti dalla Q3.

Da Miami a Zandvoort Max ha messo a segno 9 vittorie di fila per un totale di 220 punti contro i soli 96 di Sergio. Anche in Olanda, Perez ha gettato alle ortiche il 2° posto e la doppietta Red Bull andando fuori pista quando ha cominciato a piovere nel finale, per di più beccandosi 5″ di penalità finendo per perdere anche il podio a vantaggio di Gasly. Checo è in crisi nera.

Red Bull, Schumacher sicuro: “Perez andrà via!”

Ralf Schumacher, da sempre schietto nelle sue analisi e nelle sue rivelazioni, nella rubrica che ha per Sky Deutschland, è stato chiaro:

“Penso che i suoi giorni alla Red Bull siano contati. Helmut Marko non è esattamente noto per il suo modo affettuoso di trattare Perez. Penso che Sergio come ragazzo non riesca a gestire la situazione così bene, ecco come spiego questi gravi errori. Il messicano sembrava molto scontroso, deluso e anche assente per tutto il fine settimana. Penso che ci fossero già degli accordi per una separazione dopo la fine della stagione”.

Ralf: “Verstappen come Senna e Michael Schumacher”

Ralf Schumacher non parla mai a vuoto. Nel recente passato ha preannunciato, tra i primi, l’appiedamento di De Vries a vantaggio del ritorno di Daniel Ricciardo in AlphaTauri, scuderia peraltro controllata da Red Bull e in particolare da Helmut Marko. E proprio sul futuro team mate di Verstappen rivela:

“Presumo che alla fine Verstappen deciderà chi sarà il suo compagno di squadra. Questo non è niente di insolito. Con Senna era già così, anche mio fratello Michael aveva questo diritto in Ferrari. Quando un pilota come Verstappen contribuisce così tanto al successo della squadra, penso anche che sia positivo coinvolgerlo nelle decisioni”.

Red Bull forte su Lando Norris per il dopo Perez

Sempre secondo Ralf Schumacher, Verstappen avrebbe indicato in Norris una possibile scelta gradita come compagno di squadra al posto di Perez. Trattativa non facile ma non impossibile. Max e Lando sono molto amici, pubblicano spesso foto insieme sui social.

Ma Lando Norris è legato alla McLaren fino al 2025. E se Verstappen non sarebbe spaventato dalla concorrenza col veloce pilota inglese, non dello stesso avviso sarebbe Helmut Marko che teme la concorrenza interna e possibili danni al dominio Red Bull, proprio come succedeva in McLaren durante la faida tra Prost e Senna. Restano sempre in piedi le alternative “soft” interne di Daniel Ricciardo (ora infortunato), Yuki Tsunoda reduce da un paio di buone corse proprio dopo l’arrivo dell’australiano, e Liam Lawson che ha debuttato non male in AlphaTauri gettato nell’abitacolo al sabato dopo il ko di Ricciardo.