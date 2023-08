F1, la diretta del GP d'Olanda sul circuito di Zandvoort LIVE

Cronaca in diretta

Sul tracciato di Zandvoort, Max Verstappen a caccia della terza affermazione consecutiva davanti ai propri tifosi. L'olandese scatta dalla pole come già successo nelle due precedenti edizioni e come in altre sette occasioni in questa stagione. Al suo fianco oggi c'è Lando Norris che parte dalla prima fila come già successo a Silverstone.

In seconda fila ci saranno George Russell e un incredibile Alexander Albon che riporta una Williams così avanti in qualifica dopo due anni. Terza fila tutta spagnola con Alonso e Sainz, poi Perez, Piastri, Leclerc e Sargeant a certificare l'ottimo weekend della Williams sul tracciato orange.

Per quanto riguarda il meteo, la pista è al momento asciutta ma il cielo è minaccioso e non promette nulla di buono.

GIRO 1. Piove tantissimo sulla parte finale del circuito con Perez e Leclerc che provano subito a giocarsi il jolly delle intermedie. Disastro in casa Ferrari dove mancavano le gomme per Leclerc.

GIRO 2. Alonso ha passato Norris e si è fiondato a caccia di Verstappen che sta letteralmente facendo dei miracoli per tenere in pista la propria Red Bull.

GIRO 4. Perez vola via mentre Russell rimane in pista con la gomma rossa, si ferma invece Norris. Il podio attuale vede il messicano della Red Bull al comando su Zhou e Gasly.

GIRO 9. Verstappen è arrivato a meno di cinque secondi da Perez, Zhou resiste per ora in terza posizione ma Gasly si è fatto davvero minaccioso alle sue spalle.

GIRO 10. La pista è ormai praticamente asciutta ma è previsa altra pioggia a breve. Sainz si ferma a montare le soft nel tentativo di pescare il jolly giusto per rientrare in zona podio.

GIRO 11. Box anche per Verstappen che passa dalle intermedie alle soft. Stessa strategia per Gasly che nel frattempo era salito in terza posizione. Stop anche per Leclerc che cambia anche l'ala anteriore danneggiata.

La Formula 1 torna in pista dopo le vacanze e lo fa col GP d’Olanda, tredicesimo appuntamento della stagione 2023 che si corre sulla pista di Zandvoort. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (314 pt.) Sergio Perez (189 pt.) Fernando Alonso (149 pt.) Lewis Hamilton (148 pt.) Charles Leclerc (99 pt.)

Max Verstappen profeta in Patria si è preso la pole position, l’ennesima della stagione da assoluto dominatore. Sarà lui dunque a partire ancora davanti a tutti nel Gran Premio d’Olanda che segna la ripresa del Mondiale di F1 2023 dopo la sosta estiva. Male le Ferrari, mai in palla: Carlos Sainz 6° e Charles Leclerc solo 9° dopo essere andato a muro nel finale del Q3. Prima fila per la McLaren di Lando Norris che a lungo sperato nella pole, terzo Russell a lenire la delusione della Mercedes per l’esclusione di Hamilton in Q2.

In top five la Williams di Albon e l’Aston Martin di Alonso, quindi a chiudere la top ten un sempre più bastonato Sergio Perez (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren) prima di Leclerc e Sargeant protagonisti dei due incidenti in Q3.

La griglia di partenza del Gran Premio d’Olanda

Il Gran Premio d’Olanda si corre sul circuito di Zandvoort. Sono previsti 72 giri. Partenza in programma alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Alexander Albon (Williams)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Logan Sargeant (Williams)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Nico Hulkenberg (Haas)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) * penalizzato di 3 posizioni per impeding su Hamilton

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Liam Lawson (AlphaTauri)