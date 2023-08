F1 in ansia al Gp Olanda: Ricciardo a rischio forfait dopo incidente, come sta e ipotesi sostituto. Guarda il video

Nelle libere del Gp Olanda, Piastri commette un errore e va a muro con la sua McLaren; poi sulle barriere finisce anche Ricciardo che ha la peggio, rischia di saltare qualifiche e gara. Lawson in pole al suo posto

25-08-2023 18:09

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Daniel Ricciardo a rischio forfait per il Gran Premio d’Olanda. Il pilota australiano della Alpha Tauri è stato portato d’urgenza in ospedale dopo un incidente che lo ha visto indiretto protagonista nelle fp2. Per evitare Piastri che si era girato all’ingresso in parabolica pochi istanti prima, Ricciardo è finito nelle barriere pure lui ed ha avuto la peggio alla mano sinistra. Al momento la sua partecipazione alle qualifiche del sabato sarebbe a rischio.

Daniel Ricciardo, infortunio mano sinistra: come sta

Ore di ansia per la F1 e il team Alpha Tauri. Questa la dinamica dell’incidente alla parabolica: Piastri commette un errore e va a muro con la sua McLaren; poi sulle barriere finisce anche Ricciardo, sorpreso dopo essersi ritrovato davanti l’altra monoposto. Il pilota australiano è uscito molto dolorante dalla sua Alpha Tauri tenedosi la mano sinistra.

Ricciardo rischia seriamente di saltare il Gran Premio d’Olanda. Il dolore al polso sembra essere molto forte, l’aussie dopo le prime cure del caso al centro medico del circuito è stato portato in ospedale che non ha ancora sciolto la prognosi. Domani, in teoria l’australiano dovrebbe prendere parte alla terza sessione di libere in mattinata e soprattutto alle qualifiche nel pomeriggio per poter disputare la gara.

“Possiamo confermare che Daniel Ricciardo è stato trasferito all’ospedale locale per ulteriori controlli in seguito alla caduta nelle FP2”, si legge in un breve comunicato della FIA.

Gp Olanda, Liam Lawson al posto di Ricciardo?

Lawson al posto di Ricciardo. Al momento l’ipotesi più praticabile per la Alpha Tauri sarebbe quella di affidare la seconda monoposto al pilota di riserva della Red Bull che proprio dopo la promozione di Ricciardo in Alpha, è Liam Lawson peraltro protagonista di un incidente spettacolare la scorsa settimana in Super Formula a Motegi. In teoria l’Alpha Tauri potrebbe anche richiamare De Vries appiedato a luglio per gli scarsi risultati, peraltro olandese, ma ipotesi poco percorribile.

F1: chi è Liam Lawson, la chance Red Bull attesa da tempo

La Formula 1 l’ha sfiorata qualche settimana fa Liam Lawson. Il suo nome era venuto fuori per la sostituzione di De Vries in Alpha Tauri. Poi Helmut Marko e Christian Horner hanno preferito virare sull’affidabilità ed esperienza di Daniel Ricciardo. Lawson quindi continua il suo apprendistato, per ora in Super Formula nipponica dove ha colto già tre vittorie ed è in lizza per il titolo, dopo aver preso parte a due stagioni in Formula 2 e aver gareggiato contemporaneamente, nel 2022, in DTM, arrivando secondo.

Fonte: Getty

F1 in Olanda, paura per Ricciardo: guarda il video