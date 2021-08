F1, Ricciardo cerca l'antidoto alla crisi

In un’intervista ad Autosport, il pilota della McLaren Daniel Ricciardo cerca di analizzare la sua crisi: “Ci sto provando al massimo per arrivare ai risultati che desidero quanto prima. Ma penso che l’esperienza possa suggerirmi che si tratta solo di un processo in corso d’opera. Credo che con l’età si raggiunga una consapevolezza che non puoi avere quando sei più giovane, quando ti aspetti tutto subito e non succede nulla”.

“Ecco perché essere qui da un po’ ti aiuta a riflettere per capire quali aspetti non stiano andando per il verso giusto in questo momento. Devo darmi delle risposte ed agire con tutte le mie forze per superare questa situazione”, ha spiegato l’australiano.

“In un certo senso devo fissarmi degli obiettivi per cambiare: devo impormi nella mia testa delle vittorie che non corrispondono per forza al primo posto nella vita reale, ma che possono aiutarti per mantenere alta la concentrazione e la determinazione”.

OMNISPORT | 23-08-2021 19:21