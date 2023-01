F1, Ricciardo: "Volevo staccare, ero in burnout"

06-01-2023 23:26

Daniel Ricciardo al podcast Beyond the Grid ha parlato del suo stop alla Formula 1 per il 2023: “Sono contento che un top team non mi abbia contattato, perché è uno di quelli in cui probabilmente ti senti in dovere di firmare. Ma credo che nel mio intimo desiderassi solo di staccare”.

L’australiano è reduce da anni difficili alla Renault e in McLaren: “Si potrebbe parlare di un burnout, non ho paura di ammetterlo. Non voglio dire di essere l’unico pilota a sentirsi così, ma direi che non sono un normale sportivo che si limita a dire che ‘la pratica rende perfetti’. A volte, più faccio e più mi perdo per strada: sento che una pausa, un po’ di tempo libero, mi permetterebbe di tornare più forte. So che per me potrebbe essere davvero un bene”.