Il ritiro di Leclerc dalla prima gara stagionale di F1 non sarebbe dovuto ad un errore umano di un tecnico Ferrari.

09-03-2023 18:00

La possibile penalizzazione in griglia che potrebbe coinvolgere Leclerc (Ferrari) nella prossima gara a Jeddah, per il GP di Arabia Saudita, potrebbe non essere applicata.

F1, ritiro Leclerc a Sakhir: ingegneri impegnati a risolvere il problema

Il reparto corse della Ferrari sta lavorando per risolvere le problematiche di affidabilità emerse nell’appuntamento inaugurale della stagione per poter prontamente rispondere al tentativo della Red Bull ed Aston Martin di scappare in classifica. Secondo Motorsport.com, dalle analisi effettuate dagli ingegneri di Maranello è emerso che una delle due centraline sostituite in Bahrain sembrerebbe essersi salvata dal blackout potendo così essere utilizzata già da domani. La centralina viene sottoposta ad alcuni cicli di lavoro al fine di scoprire se tutte le strategie sono regolarmente attive.

F1, ritiro Leclerc a Sakhir: escluso l’errore umano

F1, il prossimo appuntamento per il riscatto di Ferrari e Leclerc La Formula 1, dopo lo scorso weekend in cui è stata impegnata a Sakhir, si ferma per una settimana prima del trasferimento a Jeddah, per il GP di Arabia Saudita, nel weekend del prossimo 18-19 marzo. La Ferrari è chiamata al riscatto dopo gli errori del Bahrain: passi falsi, alla seconda gara stagionale, non sono più tollerati.