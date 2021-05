F1, Rosberg: "Il mio ritiro? Troppo frettoloso"

Ai microfoni di Motorsport-Total, Nico Rosberg ha raccontato di avere altri progetti inizialmente prima di dire addio alla Formula 1: “Mi avrebbe fatto piacere festeggiare per un altro mese il titolo mondiale per poi annunciare il ritiro. Se fosse stato per me, avrei annunciato l’addio a gennaio. Mi sarei goduto un altro mese di festeggiamenti, aspettando il Natale per poi dire nelle settimane seguenti che avrei smesso. Ho anticipato i tempi solo per Toto Wolff e per il bene della squadra. Ma personalmente non è stato un bene annunciare il ritiro già ad Abu Dhabi”.

La Mercedes ha fatto di tutto per convincerlo a rimanere: “Niki Lauda ha provato a farmi cambiare idea in tutti i modi. Sarebbe stato più facile – conclude Rosberg – per loro se avessi continuato a guidare la loro macchina”.

OMNISPORT | 22-05-2021 12:12