F1, Ross Brawn: "Impressionato da Tsunoda"

Nono al traguardo dopo esser partito tredicesimo: Yuki Tsunoda, primo classe 2000 in F1, non poteva concludere in modo migliore il proprio esordio nel circus nel Gran Premio del Bahrain.

Il giapponese, alle spalle dei primissimi della classe, ha impressionato per decisione e capacità di governare l’auto alla prima in F1, occasione in cui ha avuto modo anche di mettere in mostra una buona abilità nei sorpassi.

Con queste caratteristiche Tsunoda è riuscito a rendersi protagonista di una gara molto più che dignitosa guadagnandosi i complimenti di molti fra cui anche quelli dell’attuale attuale Managing Director della F1 Ross Brawn.

“Sono davvero impressionato da Tsunoda. L’ho incontrato per la prima volta nel fine settimana ed è un personaggio davvero impressionante” ha detto il dirigente britannico.

“È abbastanza divertente e il suo linguaggio in macchina può essere un po’ piccante. Ha fatto vedere alcune brillanti manovre in gara, il che è incoraggiante considerando che era la sua prima. È il miglior rookie che la F1 ha avuto per anni ed è stato abbastanza sorprendente in tutte le serie in cui ha gareggiato. La sua promozione da parte della Red Bull mi è sembrata una mossa brillante. Possiamo tutti ricordare bene le splendide giornate a Suzuka con le tribune piene e la passione dei tifosi giapponesi. Penso che stiamo per avere di nuovo tutto questo ed è incredibilmente eccitante”.

OMNISPORT | 30-03-2021 16:15