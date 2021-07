F1, Russell contento che Hamilton rimanga sul circus

George Russell è un tipo competitivo e, che sia al volante della Williams o (come si vocifera) su quello delle “Frecce d’Argento”, vuole crescere affrontando i migliori piloti in circolazione.

Fra questi rientra indubbiamente anche Lewis Hamilton, uno che il giovane britannico potrebbe trovarsi l’anno prossimo ad affiancare in Mercedes.

Le indiscrezioni sul suo passaggio con la scuderia di Brackley infatti sono sempre più insistenti e, secondo molti, un annuncio ufficiale in tal senso dovrebbe arrivare a breve.

A prescindere da questo possibile trasferimento però, Russell potrà continuare ad ammirare in pista il sette volte campione del mondo visto che il nativo di Stevenage ha deciso di continuare a competere in Formula 1 per altre due stagioni.

“Personalmente voglio competere contro i migliori al mondo. Sono quindi davvero contento che Lewis resti in F1. È una superstar e il suo rendimento è ancora ad un livello eccezionale. Immagino che sia come un buon vino e migliora con l’età. Se non fosse rimasto sarebbe stato un peccato non vedere uno dei più grandi di tutti i tempi sulla griglia. Verstappen e Red Bull sembrano molto forti, ma sono sicuro che Hamilton spingerà fino in fondo” ha detto sicuro Russell prima di accennare brevemente al suo futuro.

“Non sto facendo pressioni su nessuno. Voglio solo parlare attraverso la pista, perché so che se faccio un buon lavoro tutto si risolverà da solo. Mercedes mi conosce molto bene. Siamo quotidianamente in contatto da anni oramai. Una decisione arriverà quando crederanno che sarà il momento giusto”.

OMNISPORT | 12-07-2021 16:09