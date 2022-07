F1, Russell: "Distacco più preoccupante della posizione in griglia"

23-07-2022 19:52

Sesto posto nella qualifiche del GP di Francia, sulla pista di Paul Ricard, a Le Castellet, appuntamento numero 12 del Mondiale F1 2022, per George Russell, che arriva dietro a Lando Norris e a Lewis Hamilton.

Queste le parole del giovane britannico:

Come team siamo appena appena più lontani rispetto alle nostre premesse. Ho fatto un ottimo giro in Q3, ma ho fatto un errore nell’ultimo giro. Il distacco ci preoccupa di più della posizione in griglia. Siamo l’unica scuderia che la domenica è più competitiva nel confronto col sabato. Mi auguro di riuscire insieme a Lewis ad attaccare Perez, Charles e Max sono leggermente troppo veloci per noi in questo momento. Dovremo battere anche le McLaren”.