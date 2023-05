F1, Russell: “No alla presentazioni in stile Miami”

Il pilota si scaglia contro quello che vorrebbe essere un intrattenimento pre-gara: “Siamo stati mezzora sotto il sole, in tuta”

09-05-2023 10:54

George Russell si scaglia contro le presentazioni pre-gara, una ‘americanata’ che si è vista a Miami prima che cominciasse il Gp di Formula Uno: “Immagino che questo sia lo stile americano di fare le cose. Personalmente non fa per me e non mi piace, ma ovviamente è solo la mia opinione personale. Siamo stati mezzora sotto al sole indossando le nostre tute e credo che non ci sia nessuno sport al mondo che 30 minuti prima che inizi l’evento principale ti faccia stare sotto al sole davanti alle telecamere solo per fare spettacolo”.

Il pilota della Mercedes vuole una separazione netta tra spettacolo e sport: “Posso apprezzarlo nel mondo dell’intrattenimento, ma come ho detto, noi vogliamo solo il meglio per lo sport. Siamo aperti ai cambiamenti, ma immagino che non vorremo vedere questo ogni fine settimana su tutte le piste”.