F1, Russell: "Non mi aspettavo di avere un passo simile"

12-11-2022 21:39

George Russell, alfiere delal Mercedes, ha vinto la Sprint Race in Brasile, sulla pista di Interlagos, penultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico arriva davanti a Carlos Sainz (retrocesso in griglia domani di cinque posizioni) e a Lewis Hamilton, per completare dunque una prima fila tutta Mercedes.

Queste le parole di Russell al termine della Sprint:

“Una corsa assurda. Non mi aspettavo di essere così veloce, ma è la prova del lavoro che stiamo facendo nel box Mercedes. Da Austin in poi siamo miglioranti moltissimo. A dire la verità, però, non so come sarebbe andata se Max Verstappen avesse avuto anche lui le soft. Nell’insieme è stata complicata dato che nella Sprint Race devi prenderti pochi rischi per non compromettere la corsa. Io non volevo esagerare e ho cercato di cogliere l’occasione giusta. Alla terza ho attaccato e sono riuscito nel sorpasso. Domani sarà una prima fila tutta Mercedes, cercheremo di puntare alla vittoria”.