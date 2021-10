F1, Russell: "Risultati impensabili"

Il pilota della Williams George Russell esprime tutto il suo orgoglio per la stagione che sta vivendo: “Si spera sempre che la vettura migliori rispetto al passato, ma certamente in Bahrain non era possibile pensare che avremmo conquistato 23 punti con sette gare ancora da correre. C’è da ringraziare tantissimo la squadra per aver preso molte buone decisioni nei momenti giusti”.

“Se ripensiamo a queste gare, Spa era bagnata ed è andata come sappiamo, a Sochi le condizioni erano molto difficili sia in qualifica che in gara, anche a Budapest abbiamo iniziato la gara sulle intermedie. A Monza abbiamo trovato condizioni abbastanza stabili, in compenso c’era la Qualifica Sprint che poteva cambiare un po’ le cose. Forse è un peccato non aver conquistato qualche punto in più a Sochi, date le circostanze alla fine della gara. Abbiamo avuto uno stint finale davvero difficile”.

“Ma sono state sicuramente cinque belle gare dove abbiamo svolto un lavoro incredibile: siamo stati nel posto giusto al momento giusto per capitalizzare le occasioni, e credo che abbiamo anche migliorato la macchina in questo percorso“.

