F1, Sainz in pole: "Dobbiamo capire perché siamo così staccati dalla Red Bull"

27-08-2022 18:17

La Ferrari si prende la pole con Carlos Sainz nel circuito di Spa, approfittando della penalizzazione di Max Verstappen che ha ottenuto il miglior tempo in Q3. Il campione del mondo partirà 14esimo davanti a Charles Leclerc.

Carlos Sainz scatterà in pole davanti a Sergio Perez. Queste le dichiarazioni del pilota spagnolo al termine della Q3: “Penso di aver realizzato un buon giro e sono contento di partire dalla pole position domani, ma non certo per il distacco ed il vantaggio che ha la Red Bull su di noi, sono sconcertato dal loro ritmo. Dobbiamo capire soprattutto perché siamo così staccati. Ad ogni modo proverò a vincere“.

Sul suo Q3, Sainz ha aggiunto: “Il primo tentativo è stato migliore, grazie anche al gioco di squadra, mentre nel secondo c’è stato un po’ di caos. Ad ogni modo sono sconcertato dal distacco così ampio da Max. Domani cosa potrà accadere? Il passo in gara sarà buono rispetto ad oggi, ma dobbiamo trovare qualcosa per migliorare“.

Leclerc invece ammette: “Onestamente in termini di prestazione personale non l’abbiamo preparata nel migliore dei modi questa qualifica – l’analisi di Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 – ci siamo concentrati sulla gara. la macchina mi piace molto più per la gara che per la qualifica. Detto questo il distacco tra Max e noi è grossissimo e lo è da inizio weekend. È molto strano. Hanno trovato qualcosa che gli ha dato tanto passo questo weekend. Vediamo domani, ma sembra che sarà molto difficile”.

Per Leclerc sarà dura vincere: “L’ultima volta abbiamo visto che tutto è possibile. Io darò tutto, il passo gara non è male. Bisogna rimontare bene nel primo stint e poi vedremo cosa è fattibile domani. Missione possibile? La qualifica di oggi mi fa dubitare. Loro sono veramente veloci. Parliamo di 7 decimi, non 2-3. Sarà difficile”.