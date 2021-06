F1, Sainz: "Male con le gomme medie"

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz, ottavo nelle libere del pomeriggio in Francia, ha così commentato il suo venerdì: “La macchina ha dato sensazioni discrete, sapevamo che questo tracciato ci avrebbe dato qualche problema e che non saremmo andati forte come a Monaco o Baku. Quindi siamo tornati alla realtà. Allo stesso tempo però siamo contenti di vedere che il bilanciamento non è troppo lontano dall’ideale”.

Problemi con le gomme medie: “Oggi per noi quelle non sono state gomme molto buone, ci siamo trovati molto meglio con le hard e le soft. La media, per qualche motivo che non capisco – e che probabilmente non capiremo mai – non è una gomma molto buona per noi”.

OMNISPORT | 18-06-2021 20:33