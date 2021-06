F1, Sainz: “Norris è un potenziale campione del mondo”

Chi meglio di Carlos Sainz può permettersi di dare giudizi sul giovane talento britannico della McLaren? Dopo essere stati compagni di scuderia, il neo alfiere della Ferrari ha rilasciato parole importanti proprio sul suo nuovo “rivale” sportivo.

Lando Norris è per adesso, senza ombra di dubbio, uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. Il giovane talento britannico, che nelle scorse settimane ha esteso il suo contratto con la McLaren, ha fornito una serie di prestazioni di alto livello che lo hanno portato tra l’altro, a raccogliere piazzamenti importanti tra cui due podi ad Imola e Montecarlo.

“Ci sono un sacco di piloti ora che hanno un livello di prestazioni molto simile e includerei Lando tra loro, che sono potenziali campioni del mondo e hanno solo bisogno della macchina giusta per vincere – ha dichiarato Sainz, citato da GPFans – Includerei anche il sottoscritto e Leclerc. Il livello in F1 è così alto che sfortunatamente dipendiamo più da ciò di cui è capace la squadra piuttosto che da ciò che possiamo fare noi, ma credo che Lando abbia il potenziale per vincere e portare la McLaren ai vertici”.

OMNISPORT | 01-06-2021 12:58