F1, Sainz: "Puntiamo alla vittoria". Leclerc: "Contento per Carlos"

02-07-2022 17:41

Buona qualifica per la Ferrari a Silverstone, dove oggi splende la stella di Carlos Sainz, che è stato in grado, su pista bagnata, di prendersi la prima pole position in carriera in 1:40’983 davanti a Verstappen e Leclerc.

Emozione unica per l’iberico, che dopo una prima parte di stagione di adattamento alla nuova vettura è tornato a essere velocissimo come avevamo già avuto modo di vedere nel corso della scorsa stagione. Queste le sue parole subito dopo la fine della qualifica:

“Dico grazie ai fans per avermi sostenuto. È stato un grande giro, ma ho fatto fatica con le pozzanghere ce n’erano parecchie sulla traiettoria perfetta. Era molto semplice perdere la vettura e magari rovinare il giro. In più, era complicato portare in temperatura queste intermedie con queste condizioni. Alla fine ho messo insieme il giro che non mi era parso niente di speciale, tuttavia ho fatto il tempo e ho ottenuto la pole. Punto a vincere? Certo, il passo c’è stato per tutto il fine settimana.A parte le libere 3 dove abbiamo avuto alcuni problemi che pensiamo di aver risolto, tuttavia se osserviamo il passo delle libere 2 iniziamo da una buona base per difendere la prima posizione, che Max e Charles attaccheranno mettendomi pressione. Ma darò il mio massimo”.

Un po’ peggio ha fatto Leclerc, che oggi non ne aveva per raggiungere il compagno di squadra, commettendo anche un errore, ma che comunque ottiene un terzo posto molto importante in vista della gara.

Queste le parole del monegasco del Cavallino Rampante:

“Delusione per il terzo posto? Certo, però sono contento per Sainz che oggi ha fatto un ottimo lavoro. Peccato per l’ultimo giro, stavo andando meglio ma mi sono girato, non sono stato capace a mettere il tutto insieme dunque non meritavo la prima posizione. La terza posizione è in ogni caso un buon punto di partenza, mi auguro di rimontare; il passo c’è, se facciamo una gara normale potremo vincere. Alcuni potrebbero puntare su una strategia con una sosta, altri con due, speriamo di scegliere quella giusta; la gestione delle gomme sarà determinante, speriamo domani sia la giornata giusta”.