F1, Sainz saluta già la Ferrari: il video e il messaggio sono emozionanti, "quattro anni indimenticabili"

Carlos Sainz saluta già di sabato la Ferrari e i suoi tifosi e lo fa con un video e un messaggio social molto commovente pubblicato sui suoi acocunt: "Porterò con me i ricordi di questi 4 anni!"

I social corrono veloci, a volte quasi quanto una Formula 1. Ecco perchè Carlos Sainz ha voluto bruciare i tempi e già poco prima della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi ultima tappa del Mondiale di F1 ha voluto salutare la Ferrari e i suoi tifosi. Lo ha fatto con un video e un messaggio commoventi pubblicati sui suoi account ufficiali.

Sainz, the last dance con Ferrari: “Porterò con sempre questi ricordi”

Quattro anni con non si possono cancellare in un attimo. Eppure domenica sera Carlos Sainz toglierà la tuta della Ferrari per l’ultima volta nella sua carriera. Per indossare due giorni dopo quella della Williams.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo spagnolo ha voluto salutare con questo messaggio la scuderia di Maranello e i suoi tifosi: “Quattro anni di momenti indimenticabili, celebrazioni, grandi battaglie in pista e grandi insegnamenti. Porterò sempre con me questi ricordi. Grazie Ferrari!”

Il video di Sainz che dà l’addio ai tifosi Ferrari

L’affetto di Sainz per la Ferrari e i suoi meccanici

Nelle interviste alla vigilia del Gp di Abu Dhabi Sainz ha più volte avuto un pensiero per i meccanici che con lui hanno condiviso questi 4 anni: “Sono gli eroi di questo sport, passano ore e giorni lontani da casa e dalle famiglie e lo fanno con una passione incredibile. E questo sarà uno degli aspetti che mi mancherà di più della Ferrari. Mi è piaciuto passare del tempo con loro ed è un aspetto che mi mancherà”.