F1, Salo: “Le mie parole sono state fraintese”

Dopo il rincorrersi di voci incontrollate su questioni piuttosto delicate, Mika Salo ha voluto fare chiarezza sulle sue parole, che hanno destato clamore, sull’accordo tra la Ferrari e la Federazioni riguardante la power unit utilizzata da Maranello nella stagione 2019.

Nei giorni scorsi infatti il finlandese, aveva fatto capire che la Rossa era stata punita e che avrebbe dovuto usare meno carburante rispetto alla concorrenza. Dichiarazioni sulle quale l’ex pilota di F1 ha fatto marcia indietro.

“Non so se avranno un nuovo motore per il 2021, ma almeno adesso l’Alfa Romeo otterrà tutta la potenza – ha dichiarato Salo, citato dall’emittente finlandese MTV – Non gli è stato permesso l’anno scorso a causa della Ferrari. Quello che ho detto in un’intervista un paio di giorni fa è stato frainteso. Ci tengo a precisare che non sono a conoscenza dei dettagli dell’accordo tra FIA e Ferrari. Abbiamo solo parlato di quello che è già stato nei media. Era uno scherzo stupido e solo una conversazione tra due persone. Tutto quello che posso dire è che non ho idea sugli accordi. E anche se sapessi qualcosa, non ne parlerei in questo modo”.

OMNISPORT | 26-02-2021 15:51