F1, Schumacher: “Non ho mai corso a Istanbul"

Dopo la settimana di pausa, il campionato del mondo di Formula Uno, riaccende i motori verso il Gp di Turchia, tornato l’anno scorso in calendario a seguito di un’assenza prolungata.

Il tracciato turco rappresenta una bella sfida per i piloti, specie per coloro che in passato non hanno avuto la possibilità di assaporare le sue peculiarità. Tra questi vi è anche Mick Schumacher, debuttante in Formula 1, alla sua prima esperienza ad Istanbul.

“Non aver mai corso qui significa che dobbiamo prepararci bene con la squadra, ovviamente il team ha corso lì l’anno scorso quindi avremo esperienza da loro e analizzaremo i dati dello scorso anno. Posso analizzare i video e prepararmi per il weekend di gara”, ha spiegato il tedesco nella consueta preview.

La stagione si sta volgendo al termine e, chiaramente, le prestazioni della Haas non sono state sufficienti per consentire ai suoi due piloti di confrontarsi con costanza rispetto alla concorrenza.

“Non siamo ancora lì, nella posizione di poter risalire la classifica, quindi non sappiamo quale sarà la nostra competitività in Turchia, ma sicuramente faremo del nostro meglio e speriamo che sia sufficiente per essere vicini ai rivali e magari lottare con loro”, ha poi aggiunto Schumacher.

