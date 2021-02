F1: Scuderia monegasca pronta all’ingresso nel Circus

“Riteniamo che le recenti dichiarazioni del nuovo CEO della F1 Stefano Domenicali, suggerendo che la quota di iscrizione di 200 milioni di dollari per i nuovi team debba essere revocata, rappresentino un passo avanti nella giusta direzione – ha dichiarato Gandolfo – Apprezziamo l’atteggiamento aperto sia di Stefano che della FIA e siamo pronti a fare i passi necessari per finalizzare la nostra domanda”.

Queste le parole di Salvatore Gandolfo che sta lavorando a un nuovo progetto, la cui base è la società di gestione dei piloti denominata Monaco Increase Management tra cui figura anche Pascal Wehrlein.

Si perchè la sorpresa di vedere una nuova scuderia con sede a Monaco in griglia di partenza potrebbe essere dietro l’angolo. Già in passato si era vociferata la possibilità dell’ingresso nel Circus di un team guidato Adrian Campos, recentemente scomparso, e del suo ex socio in affari Salvatore Gandolfo, questa forse, potrebbe essere l’accelerata decisiva.

OMNISPORT | 09-02-2021 14:15