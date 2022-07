F1, Sebastian Vettel si ritirerà al termine della stagione

28-07-2022 12:37

Il mondo della F1 è stato colto totalmente di sorpresa dopo l’annuncio di oggi di Sebastian Vettel di ritirarsi dalle corse al termine della stagione 2022, dunque tra pochi mesi.

Il tedesco, che dall’anno scorso indossa i colori dell’Aston Martin, vanta un passato pieno di successi con Ferrari e soprattutto con Red Bull, scuderia che per primo ha reso grande del Circus, vincendo quattro titoli mondiali consecutivi dal 2010 al 2014, proprio all’inizio dell’era ibrida.

Vettel può vantare ben 53 vittorie in carriera in F1, terzo miglior risultato di tutti i tempi dietro soltanto a Lewis Hamilton e a Michael Schumacher.

Il tedesco motiva la scelta con la voglia di dedicare più tempo alla propria famiglia, e comunica il ritiro tramite un comunicato sulla pagina ufficiale dell’Aston Martin. Ve lo riportiamo come è stato presentato da Calcio e Finanza:

“Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in Formula 1 negli ultimi 15 anni, ce ne sono troppe da menzionare e ringraziare. Negli ultimi due anni sono stato un pilota dell’Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team e, sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, è molto chiaro per me che tutto è stato messo insieme per una squadra ha bisogno di correre ai massimi livelli per gli anni a venire”

“La decisione di ritirarmi è stata una decisione difficile da prendere per me e ci ho dedicato molto tempo; a fine anno voglio prendermi un po’ più di tempo per riflettere su cosa mi concentrerò dopo; per me è molto chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia, ma oggi non si tratta di dire addio. Si tratta piuttosto di dire grazie – a tutti – non ultimi ai tifosi, senza il cui supporto appassionato la Formula 1 non potrebbe esistere”.