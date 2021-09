F1, Seidl: “A Zandvoort sarà fondamentale la qualifica”

La McLaren come tutte le scuderie del circus, aveva aspettative diverse per il Gran Premio del Belgio.

L’annullamento della gara-farsa di domenica non ha permesso a Ricciardo di lottare per qualcosa di importante come il podio dopo il quarto tempo in qualifica, mentre Norris, autore di un sabato stellare fino all’incidente all’Eau Rouge era sicuramente in forma per cercare di ottenere un risultato degno di questo nome. Adesso si torna subito in pista, a Zandvoort, per il ritorno del Gran Premio d’Olanda dopo 36 anni.

“Il Gran Premio del Belgio è stato un fine settimana strano, per diverse ragioni – ha dichiarato Andreas Seidl, team principal della McLaren. E’ un vero peccato che i fan non siano riusciti a vedere una gara vera e propria. Per fortuna torniamo subito a correre, con il ritorno della Formula 1 Zandvoort per la prima volta dopo gli anni ’80. Sarà una sfida interessante per squadra e piloti, poiché le vetture sono cambiate molto da allora, mentre il layout generale del tracciato è abbastanza simile. Ci saranno molte difficoltà di sorpasso, e come a Monaco le qualifiche saranno determinanti per le posizioni finali di domenica”.

OMNISPORT | 02-09-2021 13:24