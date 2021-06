F1, Seidl: “Ci aspettano settimane importanti”

Dopo aver archiviato con amarezza, il weekend azero quindici giorni fa, Andreas Seidl ha caricato la McLaren in vista del prossimo Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1 tracciando gli obiettivi per il GP francese, sottolineando come la scuderia di Woking, a Le Castellet, cercherà il sorpasso sulla Ferrari.

“Dopo i risultati ottenuti a Monaco e Baku, l’attenzione della squadra è adesso rivolta al triplo appuntamento di Francia, Stiria e Austria”, ha affermato Seidl. “Come team sappiamo cosa ci aspetta nelle prossime settimane e siamo ben preparati per svolgere i nostri compiti. Nelle prossime settimane sarà importante mantenere alta la concentrazione e reagire nel modo migliore alle possibili difficoltà che incontreremo”.

“E’ chiaro che dopo i risultati ottenuti a Baku dobbiamo continuare a fare passi in avanti per estrarre il massimo dal nostro pacchetto”, ha proseguito. “Il Paul Ricard ha uno stile diverso rispetto alle altre poste e quindi, adesso, è difficile aspettarsi un ordine gerarchico all’interno della griglia di partenza. La nostra priorità è qualificarci bene e metterci nella miglior posizione possibile per la gara di domenica”.

