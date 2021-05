F1, Seidl: “Difficile fare previsioni su Montecarlo”

La corsa al titolo di campione del mondo è decisamente ormai tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Oltre a loro però, c’è un altromondo del circus, pronto a darsi battaglia per guadagnare posizioni, stimoli e punti iridati. Ecco perchè, tra i motivi d’interesse che accompagneranno l’appuntamento di Montecarlo figura anche la battaglia per il terzo posto nei costruttori tra McLaren e Ferrari.

Discutendo sull’imminente weekend nel Principato, il TP di Woking Andrea Seidl preferisce non fare pronostici in quanto il round di Monaco rappresenta un unicum nel calendario iridato dove può davvero accadere di tutto.

“Ad essere onesti, Monaco è sempre difficile da prevedere – ha dichiarato Seidl, citato da GPFans – Ci sono andato nella mia carriera agonistica con vetture che sono state buone e all’improvviso siamo finiti in P16 e P18 in qualifica e non sapevamo il perché. In passato abbiamo visto anche al contrario. Allo stesso tempo le auto sono semplicemente forti e lo sono anche lì. Quindi direi che è difficile fare previsioni e, ancora una volta, la battaglia in cui ci troviamo è così serrata con la Ferrari ma anche con altre squadre, soprattutto quando si tratta di prestazioni sul giro da qualifica”.

OMNISPORT | 17-05-2021 14:14