F1, Seidl: “Vettel non ha dimenticato come si guida”

Facile criticare quando le cose vanno male, o faticano a migliorare. Il lungo tunnel in cui si è infilato Sebastian vettel, sembra non vedere ancora la luce. Dopo una stagione da dimenticare in Ferrari, il pilota tedesco non h ainiziato nel migliore dei modi la sua avventura in Aston Martin.

Andreas Seidl, team principal della McLaren e connazionale di Sebastian, va invece controcorrente. In una intervista rilasciata al canale televisivo tedesco Sport1, ha commentato le attuali difficoltà di Vettel, fiducioso però sul potenziale intatto del quattro volte campione del mondo.

“Deve lasciarsi dietro il passato. Il Bahrein è solo un fine settimana che non è andato bene, ma Vettel è un quattro volte campione del mondo e sono sicuro che reagirà subito. Seb non ha dimenticato come si guida – le parole di Seidl riportare da F1-Insider – Non è un quattro volte campione del mondo per caso. In questi anni ha fatto grandi gare anche con la Ferrari e altre ne farà con la Aston Martin. Io credo che vedremo ottimi risultati da parte di Vettel”.

OMNISPORT | 12-04-2021 15:19