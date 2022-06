F1, Sergio Perez: "Ci è mancata potenza nel motore"

11-06-2022 19:14

Sergio Perez riesce a ergersi fino alla seconda posizione in griglia nel corso delle qualifiche di Baku, in Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. In una pista favorevole a Red Bull, il messicano riesce a battere il compagno di squadra Max Verstappen.

Queste le parole di Checo a Sky Sport:

“Quando sei dentro alla Q3 devi dare ogni cosa che hai. Siamo andati spesso vicinissimo al muro, ma non è stata una qualifica ottima. Non avevamo abbastanza potenza nel motore. Leclerc ha compiuto un giro finale davvero clamoroso. Domani la corsa sarà lunga, serve solamente lottare, in qualunque momento si può sbagliare in un tracciato come questa”.