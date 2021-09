F1, Sergio Perez: "Correre davanti ad un pubblico così è magico"

Il messicano della Red Bull Sergio Perez, oggi 12° al termine delle FP2 del GP d’Olanda, 13° appuntamento del Mondiale F1, ha commentato la sua prova, nella quale paga un distacco di ben 1.044 dal monegasco Charles Leclerc (Ferrari) che è stato il migliore questo pomeriggio:

“Per spingere a fondo su una pista così devi avere la massima fiducia in macchina ed al momento non mi trovo in quella situazione. Dobbiamo lavorare a fondo sull’assetto e sul bilanciamento in vista della giornata di domani. Correre davanti ad un pubblico così è magico”. Il nativo di Guadalajara ha completato dicendo: “La pista è unica, ci sono tante curve consecutive verso a destra nel secondo settore. Il circuito è duro dal punto di vista fisico. Guidare qui è davvero bello, ma ho bisogno appunto di un po’ più di fiducia”.

OMNISPORT | 03-09-2021 19:04