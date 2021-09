F1, Sergio Perez deluso: "Lottavamo per il podio"

Sergio Perez non sta certo disputando la sua miglior stagione in carriera fino a questo punto, ma a dire il vero ci si sta mettendo anche un po’ di sfortuna. Protagonista di una bella gara, con una lotta accesa anche con Leclerc, il messicano della Red Bull si trovava ad un passo dal podio quando la pioggia di Sochi ha sconvolto la gara, facendolo finire il nona posizione. Delusione per Perez, che poi ha commentato così al termine della gara:

““Eravamo in lotta per il podio oggi, per cui ho deciso di rischiare restando in pista con le slick, invece di tornare ai box per montare le intermedie. Nel primo e terzo settore la pista era abbastanza giusta e potevo mantenere la temperatura delle gomme, per cui se avesse smesso noi con le slick saremmo stati avvantaggiati rispetto agli avversari sulle intermedie – ha spiegato Checo – col senno di poi non è stata la scelta giusta e il tempismo della pioggia ha fatto si che alcuni fossero più fortunati di altri. Potevamo conquistare un podio per puro merito, nonostante un pitstop lento siamo riusciti a farci strada in griglia, ma a volte va così. Il problema al pit non è stato un errore umano, ho parlato con la mia pit-crew dopo la gara per capire se stessero bene, perché eravamo tutti delusi. Come squadra conquistiamo comunque diversi punti oggi e si, è frustrante per me, ma credo di aver gestito la vettura al meglio, il che è promettente per il prossimo appuntamento in Turchia”.

