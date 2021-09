F1, Sergio Perez: "Domani sarò tutto diverso"

Il messicano della Red Bull Sergio Perez conclude nono dietro Antonio Giovinazzi la Sprint Race di Monza, anche se sfruttando il cambio di power unit di Bottas riuscirà a scattare dall’ottava casella. Queste le sue dichiarazioni:

“Oggi è stata dura, non era facile superare superare e guadagnare posizioni. La gara non è stata perfetta, ma domani sarà tutto diverso e con più giri. “Alfa Romeo era molto veloce sul rettilineo, era molto complesso per me passare”.

OMNISPORT | 11-09-2021 21:01