F1, Sergio Perez: "Gara difficile per il comportamento delle gomme"

Il messicano della Red Bull Sergio Perez completa al terzo posto l’evento turco che per il secondo anno consecutivo non ha mancato di regalarci emozioni. L’ex alfiere della Racing Point si esprime così al termine della corsa turca, sedicesimo appuntamento del mondiale F1:

“Oggi é stata una gara intensa, nel primo stint mi sono divertito a lottare con Lewis e Charles. Ho fatto una buona partenza, in una gara del genere devi avere pazienza e non sai come si comporteranno le gomme. Non è stato semplice gestire la situazione. Battagliare con Charles mi è piaciuto molto, è un gran pilota”.

OMNISPORT | 10-10-2021 16:19