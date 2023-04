F1, Sergio Perez: “Mio errore? No, colpa di un problema tecnico”

Il messicano della Red Bull è finito nella ghiaia nel Q3 a partirà ventesimo, ma nega di aver fatto lui uno sbaglio

01-04-2023 10:48

Sergio Perez domani partirà 20esimo con la sua Red Bull. Una posizione insolita, dovuta all’uscita di pista durante il Q3 e alla conseguente eliminazione. Il messicano non si dà colpe, però: “C’è stato un problema tecnico che abbiamo già avuto stamattina e che pensavamo di aver sistemato, è un problema che condiziona la frenata e speriamo di poterlo sistemare entro domani, altrimenti sarà una gara molto difficile. Non centra nulla con le gomme, il problema di riscaldare le gomme penso valga per tutti. Il nostro problema è relativo al bilanciamento dei freni. Continuava a cambiare. Qui è difficile superare, ma abbiamo una macchina molto forte e guardo con ottimismo a domani“.