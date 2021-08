F1, Sergio Perez: "Ora sono più affamato di prima"

Periodo negativo quello che il pilota Red Bull Sergio Perez sta vivendo. Due zero consecutivi messi in saccoccia (3 se si considera anche la Sprint Race di Silverstone) non sono sufficienti alla Red Bull soprattutto in ottica Mondiale costruttori, dove il suo contributo sta veramente mancando. Anche se alcune volte i suoi piazzamenti sono stati decisivi (come a Baku, dove Max Verstappen avrebbe vinto senza lo scoppio della posteriore sinistra, o in Francia), le ultime gare ci mostrano un pilota in flessione.

Ma ora sembra che sarà tutto diverso. Dopo un periodo di vacanze tra poco si corre a Spa, in Belgio, e questo periodo di riposo sembra aver fatto molto bene al messicano. Queste le sue parole ai canali ufficiali del team:

“È stato un buon momento per ricaricarsi, prendere aria fresca, e avere due settimane nello stesso posto, senza viaggi, è sempre bello! Sono riuscito a staccare completamente dalla F1, il che è importante sia mentalmente che fisicamente. Ora sono tornato, completamente ricaricato. Sarà una seconda parte della stagione molto intensa. È pazzesco pensare che tra quattro mesi la stagione sarà finita. Il ritiro dell’Ungheria ha aumentato la mia fame, non solo per Spa ma, in generale, per la seconda metà della stagione. Mi sento sempre più a mio agio con la macchina, stiamo facendo i giusti passi avanti e penso che avremo un ottimo finale di stagione. Spa con queste macchine è molto divertente da guidare. Il tempo può essere capriccioso: il circuito è così lungo che può essere asciutto in alcune parti e bagnato in altre, il che rende le condizioni difficili”.

Infine, Perez dedica un pensiero a Honda, giunta alla 50ima gara in F1 con Red Bull:

“Porta entusiasmo, si può vedere la loro passione per questo sport ed è bello avere intorno persone con questo tipo di energia. Mi è piaciuto lavorare con loro ed è stata una grande esperienza finora, spero che possiamo ripagarli vincendo il Mondiale di quest’anno prima che lascino la Formula 1“.

OMNISPORT | 25-08-2021 16:16