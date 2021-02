F1, Sergio Perez: "Verstappen una sfida durissima"

Il neo pilota della Red Bull Sergio Perez ha ammesso che il confronto con Max Verstappen sarà molto complicato in questa stagione: “Per me è una grandissima sfida. Tutti conosciamo Max, il suo talento, la sua velocità, quanto sia cresciuto nell’ultimo anno e quanto sia completo. In un certo senso è una sfida enorme, anche perché Verstappen è qui da molto tempo e conosce alla perfezione la macchina, sa di cosa abbia bisogno. Ma non vedo l’ora di lavorarci insieme e guidare la squadra”, sono le parole riportate da Formulapassion.

“Quando entri in un nuovo team devi imparare molte cose, è normale che ci voglia del tempo. Dal punto di vista personale, migliorerò sempre di più nel conoscere la squadra, capendo ciò di cui ho bisogno: ma ho già trascorso una buona quantità di tempo con i miei nuovi ingegneri, questa è la chiave per cercare di accelerare il processo”.

OMNISPORT | 13-02-2021 14:54