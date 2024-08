F1, sfogo Leclerc via radio: "Basta parlare, questa Ferrari è una merda" poi siparietto virale con Verstappen

Durante il Gran Premio di Olanda chiuso sul podio Charles Leclerc ha avuto un acceso botta e risposta con il suo ingegnere di pista Byron Bozzi, poi a fine gara un simpatico siparietto con Verstappen diventato virale

La Ferrari torna da Zandvoort in direzione Monza con un podio insperato e una prestazione nel complesso notevole considerando anche il quinto posto in rimonta di Carlos Sainz. Ma il protagonista del Gran Premio d’Olanda della rossa è sicuramente Charles Leclerc. Durante la gara però il monegasco ha avuto un momento di frustrazione in cui si è sfogato nel team radio col suo ingegnere di pista Bryan Bozzi. Poi a fine gara, tra i vari complimenti c’è stato spazio per un divertente siparietto con Max Verstappen.

Gp Olanda, Leclerc a podio ma che sfogo nel radio: “Basta, è una merda!”

Tutto si poteva pensare meno che questa Ferrari potesse arrivare sul podio. Ne era convinto in primis Charles Leclerc che ieri dopo le qualifiche aveva detto come arrivare anche solo al 3° posto sarebbe stato un miracolo. Eppure lui ci è riuscito. La rossa è sembrata trasformata in gara, anche quella di Sainz arrivato 5° in rimonta. Leclerc ha fatto una grande gara stringendo i denti con una SF-24 non al meglio sulle curve veloci di Zandvoort.

Tra i punti deboli della Ferrari sulla pista olandese la curva 10, settore in cui le rosse perdevano sistematicamente diversi decimi sui competitor. Durante la gara l’ingegnere di pista Byron Bozzi ha più volte richiamato Leclerc sulla percorrenza di quella curva suscitando ad un certo punto l’irritazione di Charles che non ce l’ha fatta più ed ha sbottato:

Bryan : “Virata a destra 10 o diff centrale più uno complessivo”

: “Virata a destra 10 o diff centrale più uno complessivo” Charles : “Basta! Basta con la curva 10.”

Bryan : “Stiamo spingendo più di Carlos nelle curve 7-8 e poi ne paghiamo il prezzo nelle curve 9-10”

Bryan : “Quindi, per correggere il sovrasterzo alla curva 10, bisogna agire sul comando destro.”

F1, siparietto Leclerc-Verstappen: “Distacco? 20 secondi…”

Non solo i team radio. Altro momento spesso “virale” di una gara di F1 è oramai diventato il retro podio con i microfoni accesi da parte delle tv. Uno dei momenti iconici di questo Gran Premio d’Olanda si è verificato tra Max Verstappen e Charles Leclerc. I due sono arrivati sul podio alle spalle del vincitore Lando Norris.

Ad un certo punto mentre si siedono, Leclerc chiede a Max: “Quando lontano sei arrivato (da Norris, ndr)?”; uno sconsolato Verstappen ammette amaramente: “Venti secondi…”. E allora la faccia di Leclerc è tutta un programma a sottolineare la supremazia avvertita in questo momento nei confronti della McLaren. Ed è infatti diventata virale sui social.