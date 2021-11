F1, Sprint Race Brasile: gioia e sconforto in casa Ferrari

13-11-2021 23:10

Al termine della Sprint Race del Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos sono ovviamente diametralmente opposti gli stati d’animo dei due piloti della Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc, piazzatisi rispettivamente in terza e in settima posizione.

Ferrari, Sainz euforico per il terzo posto

“Non solo questi 24 giri, ma tutto il weekend è stato il migliore da quando sono in Ferrari – ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport -. Fin dalle libere di ieri, passando per le qualifiche e arrivando alla partenza di oggi, sono stato subito a mio agio con la macchina: merito del lavoro di ogni fine settimana con gli ingegneri per continuare a migliorare. Siamo stati aggressivi e siamo riusciti a fare una partenza bella e una bella gestione dello pneumatico soft per arrivare alla fine”.

Lo spagnolo della Ferrari analizza la sua Sprint Race

“Dopo aver passato Verstappen, ho visto subito che lui aveva troppa più velocità per noi – ha aggiunto lo spagnolo -. I giri iniziali con la gomma morbida sono molto importanti per gestirla: se spingi li rischi di non arrivare alla fine. Ho usato i giri in cui mi ha passato Max per conservare un po’ lo pneumatico e usarlo dopo contro Perez. Domani avrò una bella opportunità partendo terzo, ma la Red Bull ha diverse opzioni con la strategia per superarmi con Checo. Saranno 70 giri difficili”.

Ferrari, lo sconforto di Leclerc

“In partenza sarebbe stato certamente meglio avere la gomma rossa – ha detto dal canto suo il monegasco sempre a Sky Sport -. Però alla lunga doveva essere la media ad andare meglio, invece non è stato così e ho sofferto. Ho fatto più fatica di Carlos, che ha invece disputato una gara molto bella. Speravo di tenere dietro almeno la McLaren di Norris. È brutto, ma devo lavorare su me stesso perché la macchina va forte, sono io che oggi mi sono fatto passare. Devo lavorare per domani. Per quanto riguarda la gara, tutto è possibile. Ovviamente la scelta della gomma al via sarà ancora un aspetto sul quale fare attenzione. Puntiamo a superare di nuovo la McLaren e a finire davanti con entrambe le vetture”.

