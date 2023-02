F1 – Stroll in bilico, l’Aston Martin stuzzicata dall’idea Vettel

L’infortunio al polso del pilota canadese sembra più serio del previsto ed in Bahrein potrebbe non essere disponibile, la scuderia britannica ha avviato i contatti con il tedesco per quella che sarebbe una “pazza idea”.

26-02-2023 11:35

Fonte: Getty Images