F1, Stroll: “In Turchia voglio puntare alla zona punti”

Lance Stroll a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio di Turchia, 16° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota canadese dell’Aston Martin, dopo la splendida pole position conquistata lo scorso anno, intende confermarsi nelle zone di vertice della classifica, con l’obiettivo di regalarsi e regalare al team punti importanti per la ricorsa al quinto posto nel mondiale costruttori.

“La mia prima esperienza in Turchia mi ha regalato una pole position e tanti bei momenti emozionanti”, ha affermato il canadese dell’Aston Martin. “Inoltre sono riuscito a guardare il Gran Premio per circa metà gara. Si tratta di un tracciato impegnativo, molto tecnico, che presenta un grip davvero scarso. Questo rende il giro uno sfida continua. Non vedo l’ora di tornare in pista e di lottare per conquistare punti importanti”.

OMNISPORT | 05-10-2021 12:34