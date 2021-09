F1, Stroll: “Non ci sono altri circuiti come Monza”

Anche per Lance Stroll il Gran Premio d’Italia a Monza rievoca bellissimi ricordi. Qui il pilota canadese, oggi all’Aston Martin ha conquistato un’incredibile prima fila nel 2017 dopo un sabato bagnatissimo per via della forte pioggia caduta in quel weekend.

Bene anche lo scorso anno dove colse la terza posizione alle spalle di Gasly e Sainz. Dopo la delusione di Zandvoort, Stroll vuole prontamente riscattarsi sui rettilinei all’interno del Parco brianzolo, sfruttando le scie e la potenza del motore Mercedes.

“Il Gran Premio d’Italia è una delle mie gare preferite in calendario – ha ammesso Stroll. Qui ho conquistato la prima fila nel 2017, mentre lo scorso anno sono salito sul podio. Non c’è nessun altro circuito come Monza; è incredibilmente veloce, bisogna pensare alla scia in qualifica e le gare possono essere stravolte in un istante. Sappiamo cosa serve per fare bene qui, cercheremo di riprenderci ed essere nel pieno delle battaglie”.

OMNISPORT | 08-09-2021 13:42