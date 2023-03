Un inizio da incubo per la Ferrari, con Leclerc che ha dovuto ritirarsi nella prima gara del campionato. Il pilota monegasco non ha nascosto la rabbia per quanto accaduto.

05-03-2023 18:20

Non è certamente l’inizio che i tifosi della Ferrari si auspicavano per la partenza del nuovo Mondiale. In Bahrein infatti, il Cavallino non è riuscito nemmeno a salire sul podio, nonostante il terzo e il quarto tempo in qualifica rispettivamente di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Alla fine, tanto per cambiare, a vincere è stato Verstappen, davanti al compagno Red Bull Perez e a uno strepitoso Alonso.

Ferrari, Leclerc costretto al ritiro

Carlos Sainz ha terminato la gara al quarto posto, riuscendo a resistere agli attacchi finali di Hamilton ma non a quelli di Alonso, che a 11 giri dal termine ha avuto la meglio sul giovane connazionale. Ma la vera delusione è per Charles Leclerc, che torna a casa con zero punti. Il pilota monegasco infatti è stato costretto al ritiro mentre era terzo in gara.

La disperazione di Leclerc

La Ferrari di Leclerc ha perso improvvisamente energia, lasciando il monegasco a piedi. I microfoni hanno trasmesso tutta la sua delusione manifestata con un semplice “Oh no, no, no” nel team radio. C’è stato anche un urlo disperato per chiedere cosa stesse accadendo: “Cosa succede ragazzi? No power!“. Niente da fare, la prima frittata stagionale è stata compiuta.

Le parole di Leclerc

Dopo il ritiro, Charles Leclerc non ha potuto fare a meno che manifestare tutta la sua delusione per la gara. Ai microfoni di SkySport, il pilota monegasco ha ammesso chiaramente: “Non avevamo il passo gara. Dobbiamo trovare qualcosa, altrimenti così faremo fatica. Loro hanno trovato qualcosa”, riferendosi alla Red Bull.

Leclerc non nasconde la superiorità di Verstappen e della Red Bull: “Non si è mai visto che in qualifica siamo vicini e poi loro in gara sono di un’altra categoria. Dobbiamo trovare qualcosa”. Messaggio chiaro alla Ferrari, che dovrà subito rialzare la testa dopo un inizio tutt’altro che da ricordare.

Vasseur: “Uno choc”

Incredulo il team principal della Ferrari Vasseur: “Sicuramente è stata una gara difficile e ho un quadro chiaro della situazione. In qualifica ci siamo e il passo era buono, ma quello di oggi non è assolutamente un buon risultato. Non credevo che l’affidabilità potesse essere un problema,non ce lo aspettavamo e ci è capitato per la prima volta. Dobbiamo capire esattamente cos’è successo prima di tratte conclusioni, ma è uno choc“.

Non soddisfatto nemmeno Sainz: “Non abbiamo avuto margine, appena ho spinto un po’ di più le gomme si sono scaldate tanto e quasi perdevo posizione anche su Hamilton. Gli altri possono spingere di più, sul giro secco non siamo dove vogliamo, in gara c’è da lavorare e migliorare per vedere come salvaguardare le gomme perché così non possiamo avere margine”.