La rimozione di Iñaki Rueda è stato il primo vero segnale del nuovo team principal della scuderia di Maranello, che annuncia altri cambiamenti e un fitto programma di sviluppo

28-02-2023 09:13

Il cambio del responsabile delle strategie al muretto della Ferrari è stata la prima vera mossa di Frederic Vasseur come nuovo team principal della scuderia di Maranello.

Arrivato a gennaio al posto del criticatissimo Mattia Binotto, l’ex boss dell’Alfa Romeo Sauber ha optato inizialmente per un’entrata soft, per capire i meccanismi del team rosso, e poi ha dato il primo segnale chiaro con la rimozione dello spagnolo Iñaki Rueda dopo i tanti errori del reparto strategie del Cavallino nella scorsa stagione. L’iberico paga scelte di strategia discutibili come quelle effettuate a Monaco, Budapest e Silverstone, sbeffeggiate dai tifosi sui social.



Strategie Ferrari, Vasseur: “Non è l’unica modifica”

Vasseur ha promosso l’ingegnere britannico di origine indiana Ravin Jain al posto di Rueda, spostato in un altro ruolo sempre all’interno dell’azienda di Maranello. Jain è stato l’anno scorso il braccio destro dello spagnolo e conosce già perfettamente le dinamiche della squadra.

In un’intervista ad As, Vasseur ha spiegato le motivazioni dietro a questa scelta: “Dall’esterno quando si parla di strategia si tende sempre a guardare la persona che siede sul muretto box. In realtà è un meccanismo più complesso: c’è un software, c’è un flusso di informazioni, un canale di comunicazione. Aspetti che spesso sono più importanti di chi fisicamente siede sul campo. Abbiamo deciso di cambiare un po’ l’organizzazione, Inaki sarà in azienda focalizzato sul lato sportivo, Ravin sarà sul muretto, e non è l’unica modifica che prenderemo”.

Strategie Ferrari, Vasseur: “Velocizzare il processo decisionale”

“Abbiamo lavorato sul flusso di comunicazione, per assicurarci che sia più diretto – ha spiegato Vasseur -. Quando sei chiamato a reagire nello spazio di un secondo, devi essere preparato a qualcosa su cui non puoi prepararti. Abbiamo creato un processo più diretto, per permettere alla squadra di lavorare meglio”.

Meno persone e più tempestività: “Quando qualcosa non ha funzionato, bisogna capirne le ragioni. Ma molte volte si tratta di una questione di flusso di informazioni e non di chi preme il pulsante e decide. In Sauber eravamo molti meno e il flusso di comunicazione era più semplice”.

Ferrari, Vasseur: “Aggiornamenti già a Jeddah o Melbourne”

Vasseur a Motorsport ha annunciato che è previsto un programma di aggiornamenti tecnici della SF-23, già a partire da Jeddah: “La base di partenza è buona, ma ci sono in programma degli upgrade fino alla fine della stagione. In ogni caso, mi aspetto che tutti avremo qualcosa già a Jeddah o Melbourne, non credo che sia un segreto”.

L’obiettivo è non essere battuti sullo sviluppo dalla Red Bull, che la scorsa stagione iniziò più indietro rispetto alla Ferrari e la superò con il passare dei mesi.