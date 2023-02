F1, Leclerc soddisfatto dei test: "Svolto il nostro programma"

Il pilota della Ferrari esamina il lavoro fatto: "E' una macchina nuova, mi auguro ci sia ancora margine".

25-02-2023 19:41

La Ferrari lavora ancora sul passo gara, senza cercare la migliore prestazione e nella conferenza stampa mattutina (sessione in cui aveva firmato la prestazione migliore) Charles Leclerc spiega l’approccio utilizzato e le sensazioni avute: “Alcune caratteristiche della Ferrari sono differenti, nel complesso penso avrò un po’ di problematiche in curva e di andare un po’ meglio in rettilineo; abbiamo lavorato per trovare il punto di forza nell’assetto, ma mi auguro ci sia ancora margine. Siccome è cambiata la macchina, i test sono utili a scegliere il giusto stile di guida; in mattinata sembrava avessi trovato la strada giusta, ma c’è ancora lavoro da fare”.

Dopo qualche difficoltà nelle tornate iniziali, che parevano svelare migliore adattamento alla vettura del compagno di squadra Carlos Sainz, il monegasco ha preso confidenza nella guida: la resa del posteriore è il primo dettaglio che a Maranello devono sistemare.