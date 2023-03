Cronaca in diretta

L’attesa è finita! La Formula 1 torna in pista per la prima gara del Mondiale 2023, il GP del Bahrain. La Ferrari con Leclerc e Sainz proverà a partire col piede giusto per dare la caccia al campione in carica Max Verstappen e la sua RedBull.

Proprio Verstappen ha firmato la prima pole della stagione per il Gran Premio del Bahrain. Prima fila tutta Red Bull, accanto all’olandese ci sarà infatti il suo compagno di squadra Sergio Perez, staccato di soli 138 millesimi. Seconda fila tutta rossa Ferrari con il terzo tempo di Charles Leclerc (che ha rinunciato al suo secondo giro in Q3 per conservare un treno di gomme soft nuove per la gara) a 292 millesimi dalla pole e Carlos Sainz a 446 millesimi. Dalla terza fila il sorprendente e sempreverde, in tutti i sensi, Fernando Alonso con la Aston Martin e George Russell con la migliore delle Mercedes. “Solo” 7° il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton con l’altra freccia nera d’argento.

Il Gran Premio del Bahrain si corre sul circuito di Sakhir. Sono previsti 57 giri. Semafori spenti alle 16.00 di Domenica 5 marzo 2023. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Verstappen (Red Bull) 1:29.708 Perez (Red Bull) 1:29.846 Leclerc (Ferrari) 1:30.000 Sainz (Ferrari) 1:30.154 Alonso (Aston Martin) 1:30.336 Russell (Mercedes) 1:30.340 Hamilton (Mercedes) 1:30.384 Stroll (Aston Martin) 1:30.836 Ocon (Alpine) 1.30.984 Hulkenberg (Haas) No Time Norris (McLaren) 1:31.381 Bottas (Alfa Romeo) 1:31.443 Zhou (Alfa Romeo) 1:31.473 Tsunoda (Alpha Tauri) 1:32.510 Albon (Williams) No Time Sargeant (Williams) 1:31.652 Magnussen (Haas) 1:31.892 Piastri (McLaren) 1:32.101 De Vries (Alpha Tauri) 1:32.121 Gasly (Alpine) 1:32.181