F1, Szafnauer: “L’obiettivo è il terzo posto nei costruttori”

Una delle novità del circus della Formula Uno riguardanti il prossimo campionato del mondo, è il ritorno come costruttore dell’Aston Martin, con lo storico marchio britannico che prenderà il posto in griglia della Racing Point. La scuderia di Gayton si presenterà in griglia di partenza con un duo piloti rinnovato soltanto a metà. Da una parte c’è la conferma di Lance Stroll e dall’altra il prestigioso arrivo di Sebastian Vettel, sostituto di Sergio Perez accasatosi in Red Bull.

Intervistato da Auto Motor und Sport, il CEO e team principal dell’Aston Martin Otmar Szafnauer ha discusso degli obiettivi che deve perseguire il team.

“Vogliamo iniziare da dove avevamo lasciato l’anno scorso – ha dichiarato Szafnauer – Avevamo la terza macchina più veloce, ma siamo arrivati ​​solo quarti dietro la McLaren. Siamo stati sfortunati. Se riusciamo ad essere costanti possiamo essere terzi. Questo deve essere il nostro obiettivo. Se le cose andranno come in Bahrain o in Turchia, dovremmo essere in grado di portare la macchina in pole position e avere la possibilità di vincere”.

OMNISPORT | 15-02-2021 10:42