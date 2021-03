F1, Tanabe: "Vogliamo il titolo mondiale"

Galvanizzato e sostenuto da dati oggettivi dopo l’ottima tre giorni di test in Bahrain con Red Bull e AlphaTauri, Toyoharu Tanabe non ha usato mezzi termini per spiegare gli obiettivi che Honda intende inseguire nel prossimo mondiale 2021 di Formula 1.

Con la scelta di anticipare la power unit del 2022 a quest’anno, la Casa giapponese mira a battagliare con la Mercedes per la conquista non solo del campionato costruttori, ma anche di quello piloti.

“La nuova power unit per la stagione 2021 ha più potenza e dal punto di vista degli ingombri siamo riusciti a compattarla”, ha affermato Toyoharu Tanabe. “Il disegno ci ha inoltre permesso di abbassare il centro di gravità, aspetto che ha permesso alle squadre di spingere dal punto di vista aerodinamico”.

In generale direi che ci sentiamo pronti su tutti i fronti. Carichi al massimo per la stagione che scatterà domenica. Ci concentreremo una gara per volta per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati per questa ultima stagione in Formula 1, ovvero quello di conquistare il titolo mondiale piloti e costruttori”, ha concluso.

OMNISPORT | 25-03-2021 11:48