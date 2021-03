F1, Ted Kravitz: “Bottas deve essere più egoista”

Stanno per accendersi i motori sul nuovo campionato mondiale di Formula Uno, e il 2021 potrebbe essere l’ultimo anno con Hamilton e Bottas come coppia in Mercedes.

Il contratto di entrambi i piloti della scuderia tedesca infatti scade a fine stagione e se per quanto riguarda Lewis, c’è sempre la sensazione che il rinnovo possa arrivare ad un certo punto della stagione, per il finlandese questa, sembra invece essere davvero l’ultima spiaggia.

Valtteri Bottas nei suoi tre anni in Mercedes non è mai riuscito a dare veramente fastidio al campione britannico: certamente non è facile impensierire un top driver come Hamilton, ma molti addetti ai lavori credono che Bottas debba comportarsi un po’ come Nico Rosberg nel 2016 se vuole avere anche una piccola chance si vincere il campionato e togliere l’ottavo titolo a Hamilton.

Bottas sembra si stia approcciando al mondiale come fece Nico Rosberg – ha detto Ted Kravitz su Sky Sports. Sta mettendo da parte tutte le distrazioni, dice che sarà più egoista quest’anno, consapevole del fatto che a volte questa potrebbe non essere una caratteristica simpatica per un essere umano, ma si tratta di un anno solo. Cercherà di fare il possibile per vincere il campionato, ma Hamilton è una macchina perfetta, questo è il grande problema di Valtteri. Lewis è lanciato verso l’ottavo titolo mondiale, è forse troppo per Bottas?”.

OMNISPORT | 11-03-2021 10:03