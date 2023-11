F1, test Abu Dhabi: Sainz 5°, Leclerc 10° nell'ultimo giorno di scuola con Ocon davanti. La Formula 1 va in letargo

Ad Abu Dhabi è calato il sipario sulla stagione di Formula 1 2023 con l’ultima giornata di test post season che ha visto impegnati piloti titolari e rookie. Ocon miglior tempo con l'Alpine, Sainz è 5° con la Ferrari, 10° Leclerc, nel mezzo Shwartzman

28-11-2023 16:15

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Si chiude nel segno di Esteban Ocon e della sua Alpine l’ultimo giorno di Formula 1 del 2023. Piloti, meccanici e monoposto sono rimaste negli Emirati Arabi per un unico giorno di test da post season sempre sul circuito di Abu Dhabi che due giorni fa ha ospitato l’ultimo Gran Premio del Mondiale oramai andato in archivio.

Tanti giri per tutti che hanno completato ben oltre il programma di una gara. I piloti titolari hanno fatto prove sulle gomme Pirelli 2024 mentre l’altra monoposto era destinata ai giovani, ai rookie, come già successo per molti venerdì nelle fp1. Per la Ferrari 5° posto per Sainz, mentre l’altra Ferrari, quella guidata da Robert Shwartzman, ha chiuso all’ottavo posto davanti a Leclerc 10° nel pomeriggio arabo.

F1, test Abu Dhabi: cala il sipario sul 2023 del circus

Esteban Ocon davanti a tutti, per una volta. Il francese del ’Alpine è stato il più veloce dei test post season della F1 che ha chiuso i battenti sulla stessa pista, Abu Dhabi teatro dell’ultima gara del Mondiale 2023 due giorni fa. Ocon ha girato in 1:24.393. Secondo posto per O’Ward su McLaren e terzo Vesti con la Mercedes. Due dei tanti rookie impegnati sulle “seconde” monoposto mentre i primi, i titolari si alternavano sull’altra vettura provando le Pirelli 2024.

Quinto posto per la Ferrari di Carlos Sainz per quasi tutta la giornata miglior tempo fino a un’ora dalla fine. Lontano dai primi Leclerc, in pista nel pomeriggio sulla macchina lasciata dallo spagnolo mentre l’altra SF23 è stata fatta girare con 8° tempo finale dal giovane collaudatore e terzo pilota Robert Shwartzman.

Fittipaldi il pilota che ha macinato più Km con quasi 130 giri. La sessione è stata interrotta a trentotto minuti dalla bandiera a scacchi, a causa di un problema alla power unit di Iwasa che ha bloccato l’AlphaTauri in prossimità dell’ingresso box.

F1, i tempi del test di Abu Dhabi

Pos. Pilota Vettura Tempo 1 Esteban Ocon Alpine A523 1’24″393 2 Pato O’Ward McLaren MCL60 1’24″662 3 Frederik Vesti Mercedes W14 1’24″679 4 Sergio Perez Red Bull RB19 1’24″715 5 Carlos Sainz Ferrari SF-23 1’24″799 6 Fernando Alonso Aston Martin AMR23 1’24″827 7 Jack Doohan Alpine A523 1’25″038 8 Robert Shwartzman Ferrari SF-23 1’25″050 9 Logan Sargeant Williams FW45 1’25″263 10 Charles Leclerc Ferrari SF-23 1’25″371 11 Theo Pourchaire Alfa Romeo C43 1’25″424 12 Felipe Drugovich Aston Martin AMR23 1’25″554 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT04 1’25″570 14 Jake Dennis Red Bull RB19 1’25″666 15 Ayumu Iwasa AlphaTauri AT04 1’25″753 16 Oliver Bearman Haas VF-23 1’25″779 17 Zak O’Sullivan Williams FW45 1’25″842 18 Oscar Piastri McLaren MCL60 1’25″930 19 Pietro Fittipaldi Haas VF-23 1’25″940 20 George Russell Mercedes W14 1’26″283 21 Lance Stroll Aston Martin AMR23 1’26″681 22 Franco Colapinto Williams FW45 1’26″832 23 Daniel Ricciardo AlphaTauri AT04 1’26″965 25 Guanyu Zhou Alfa Romeo C43 1’27″387 25 Alex Albon Williams FW45 1’27″824

Tutte le novità del Mondiale 2024 di F1