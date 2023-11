F1, GP Abu Dhabi diretta LIVE Yas Marina

Al fianco del campione del Mondo c'è un ottimo Charles Leclerc, ancora teoricamente in lotta per il quarto posto mondiale con Sainz, Alonso e Norris ma, soprattutto, deciso a giocarsi il tutto per tutto per consentire alla Ferrari il sorpasso sulla Mercedes per il secondo posto nella classifica costruttori, ora distante quattro punti. In seconda fila ci sono Piastri e Russell, poi Norris e un ottimo Tsunoda con l'Alpha Tauri. Quarta fila per Alonso e Hulkenberg, poi Perez e Gasly completano la top ten. 11esima casella per Hamilton e 16esima per Sainz, entrambi incapaci ieri, a sorpresa, di accedere al Q3.

