F1, pagelle GP Abu Dhabi: Verstappen insaziabile, garone di Leclerc che merita 10. Sainz disperso, Tsunoda eroico

Voti, pagelle, top e flop rigorosamente del Gran Premio di Abu Dhabi ultima tappa del Mondiale di F1

26-11-2023 16:31

Vince il solito Verstappen, per fortuna è l’ultima volta che lo scriviamo, almeno per un po’. Chiude alla grande Charles Leclerc che si prende gli onori del Gran Premio di Abu Dhabi ultima prova del Mondiale di F1 2023. La Ferrari non riesce nel sorpasso alla Mercedes ma poco conta visto che è già tempo di pensare all’anno che verrà come cantava Lucio Dalla.

E allora senza perdere tempo andiamoli a scoprire tutti i “top e flop” dell’ultima domenica stavolta made in Emirats con le nostre pagelle rigorosamente da ultimo giorno di scuola.

F1, le pagelle del Gp Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull) 10 : primo dall’inizio alla fine, salvo una breve parentesi di notorietà concessa a Tsunoda. Insomma la fotografia della stagione si riflette anche negli Emirati, ultima gara dell’anno. Che dire, abbiam finito gli aggettivi già da prima della pausa estiva. Quindi complimentoni Max, anche meno l’anno prossimo, grazie, ne gioveremo tutti, forse anche tu…

: primo dall’inizio alla fine, salvo una breve parentesi di notorietà concessa a Tsunoda. Insomma la fotografia della stagione si riflette anche negli Emirati, ultima gara dell’anno. Che dire, abbiam finito gli aggettivi già da prima della pausa estiva. Quindi complimentoni Max, anche meno l’anno prossimo, grazie, ne gioveremo tutti, forse anche tu… Charles Leclerc (Ferrari) 10 : una gara incredibile con un mezzo trattore che pare essere la SF23 o almeno quella di Sainz lo era in questo week end. Il monegasco nelle ultime due gare è sembrato quello che conosciamo, il “predestinato” come lo chiama Vanzini in tv. E allora continuando la citazione, “date per davvero una macchina come si deve a questo uomo qui” chissà che non ci faccia divertire sul serio. Ps. encomiabile il suo attaccamento alla rossa quando nel finale le prova tutte per far passare Perez su Russell per i costruttori, cuore Ferrari.

: una gara incredibile con un mezzo trattore che pare essere la SF23 o almeno quella di Sainz lo era in questo week end. Il monegasco nelle ultime due gare è sembrato quello che conosciamo, il “predestinato” come lo chiama Vanzini in tv. E allora continuando la citazione, “date per davvero una macchina come si deve a questo uomo qui” chissà che non ci faccia divertire sul serio. Ps. encomiabile il suo attaccamento alla rossa quando nel finale le prova tutte per far passare Perez su Russell per i costruttori, cuore Ferrari. George Russell (Mercedes) 8: tieni in piedi la baracca e soprattutto tiene il secondo posto nei costruttori con una gara tutta ritmo sempre all’attacco, la Mercedes tiene sulla Ferrari grazie a lui.

tieni in piedi la baracca e soprattutto tiene il secondo posto nei costruttori con una gara tutta ritmo sempre all’attacco, la Mercedes tiene sulla Ferrari grazie a lui. Lando Norris e Oscar Piastri (McLaren) 5 : partono vicini, iniziano vicini, si passano e ripassano, ma alla fine quagliano poco almeno per quelle che erano le aspettative della vigilia, lontano dalla lotta per il podio.

: partono vicini, iniziano vicini, si passano e ripassano, ma alla fine quagliano poco almeno per quelle che erano le aspettative della vigilia, lontano dalla lotta per il podio. Fernando Alonso (Aston Martin) 7 : come la posizione al traguardo che gli consente dentro la sua solita gara tutta grinta ed esperienza di superare Sainz al 4° posto del Mondiale piloti. Favoloso.

: come la posizione al traguardo che gli consente dentro la sua solita gara tutta grinta ed esperienza di superare Sainz al 4° posto del Mondiale piloti. Favoloso. Carlos Sainz (Ferrari) 4 : dimostra di non gradire questa pista sin dalla picchiata a muro del venerdì, il sabato va ancora peggio con l’eliminazione in Q1 e la gara è difficile come salire in cima al Morirolo. Insomma siamo sicuri che lo spagnolo non farà vacanza qui negli Emirati…forse.

: dimostra di non gradire questa pista sin dalla picchiata a muro del venerdì, il sabato va ancora peggio con l’eliminazione in Q1 e la gara è difficile come salire in cima al Morirolo. Insomma siamo sicuri che lo spagnolo non farà vacanza qui negli Emirati…forse. Lewis Hamilton (Mercedes) 5 : non al meglio qui, sottotono in qualifica e in gara di conseguenza, arraffa qualche punto buono per la causa Mercedes ma finisce dietro Tsunoda, insomma Lewis…

: non al meglio qui, sottotono in qualifica e in gara di conseguenza, arraffa qualche punto buono per la causa Mercedes ma finisce dietro Tsunoda, insomma Lewis… Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 10: fa una gran gara, si gode anche la testa della corsa per la prima volta nella sua vita in F1. cosa volere di più da un carneade? Bravo Yuki!

F1, stagione finita, appuntamento al Mondiale 2024

Ultima fatica per la Formula 1 dopo una stagione estenuante.Appuntamento dunque al prossimo anno, il 2024 sperando ci sia più lotta per il titolo magari con più rosso… eccole quindi le date da appuntare sul calendario.

Data Gran Premio Circuito 02 marzo Bahrain Bahrain 09 Marzo Arabia Saudita Jeddah 24 marzo Australia Melbourne 07 aprile Giappone Suzuka 21 aprile Cina Shanghai 05 maggio Miami Miami 19 maggio Emilia Romagna Imola 26 maggio Monaco Monaco 09 giugno Canada Montreal 23 giugno Spagna Barcellona 30 giugno Austria Spielberg 07 luglio Gran Bretagna Silverstone 21 luglio Ungheria Budapest 28 luglio Belgio Spa-Francorchamps 25 agosto Olanda Zandvoort 01 settembre Italia Monza 15 settembre Azerbaijan Baku 22 settembre Singapore Singapore 20 ottobre Stati Uniti Austin 27 ottobre Messico Città del Messico 03 novembre Brasile Interlagos 23 novembre Las Vegas Las Vegas 01 dicembre Qatar Lusail 08 dicembre Abu Dhabi Abu Dhabi

