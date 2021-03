F1, test Bahrain: guai per Hamilton e Vettel, Ferrari indietro

Ancora guai per la Mercedes e per il campione del mondo Lewis Hamilton nella sessione mattutina della seconda giornata di test della Formula 1 in Bahrain. Dopo l’esordio in sordina di venerdì (decimo tempo), il sette volte campione del mondo è finito in testacoda in curva 13 del circuito di Sakhir, mentre stava cercando di spingere su gomme usate. L’inglese, che già venerdì aveva evidenziato difficoltà nel tenere in pista la W12, è finito nella ghiaia e ha dovuto interrompere la sessione: la sua monoposto è stata rimossa con una gru.

Non è contento neanche Sebastian Vettel: la sua Aston Martin ha avuto problemi al cambio, e il pilota tedesco ha percorso solo 10 giri. Bene invece Fernando Alonso, che ha debuttato sulla Alpine compiendo 60 giri e centrando il secondo tempo, e Sergio Perez, esordiente sulla Red Bull. Il più veloce di tutti è stato Daniel Ricciardo con la McLaren: l’australiano ha fatto segnare il tempo di 1:32.215.

La Ferrari: Carlos Sainz ha chiuso con il sesto tempo, percorrendo 56 giri totali. Nel pomeriggio spazio a Charles Leclerc per il Cavallino.

I tempi della sessione mattutina

1 Daniel RICCIARDO McLaren1:32.215 52

2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 60

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.263 39

4 Nicholas LATIFI Williams+0.326 47

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.469 57

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.857 56

7 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.886 76

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.184 58

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.803 73

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+6.634 10

OMNISPORT | 13-03-2021 12:30